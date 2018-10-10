Подозреваемому в убийстве болгарской журналистки грозит пожизненный срок

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Подозреваемому в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой заочно предъявлены два обвинения, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

"Заочно Северину Красимирову выдвинули два обвинения. Первое – в изнасиловании, за которое предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, второе – умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, за которое предусмотрено наказание 15-20 лет лишения свободы или пожизненное заключение", — заявил Цацаров.

Отметим, второго подозреваемого в убийстве болгарской журналистки задержали накануне в Германии.