Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Подозреваемая в коррупции экс-глава дипломатии ЕС ушла в отставку

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 16:25
    Подозреваемая в коррупции экс-глава дипломатии ЕС ушла в отставку

    Подозреваемая в коррупции экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини покинула пост ректора дипломатического колледжа.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Euroactiv.

    Расследование ведется как раз по теме финансируемой Евросоюзом программы подготовки молодых дипломатов.

    Ранее сообщалось о том, что бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипслужбе Евросоюза (Европейская служба внешних связей - ЕСВС) в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС. После обысков она была задержана.

    Она занимала пост ректора Колледжа Европы с 2020 года, курируя его кампусы в Брюгге, Варшаве и Тиране. В 2022 году она также заняла пост директора Дипломатической академии.

    Федерика Могерини отставка Евросоюз Колледж Европы
    Korrupsiyada şübhəli bilinən Mogerini Diplomatik Kollecin rektoru vəzifəsini tərk edib
    Elvis

    Последние новости

    17:06

    Для тушения пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре задействованы два вертолета

    Происшествия
    17:03

    Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении России

    Другие страны
    16:54

    Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество

    Внешняя политика
    16:53

    Глава МИД Ирана пригласил ливанского коллегу с визитом в Тегеран

    В регионе
    16:46

    Синоптики предупредили о ливнях в Баку

    Экология
    16:43

    Главы МИД Турции и Армении провели встречу на ногах в Вене

    В регионе
    16:43

    Мирзоян: Саммит в Вашингтоне открыл реальное окно возможностей для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    16:41

    АБР поможет Азербайджану снизить уязвимость к внешним шокам

    Финансы
    16:40

    В Азербайджане предлагают снизить налоговую ставку по дивидендам из-за рубежа до 5%

    Бизнес
    Лента новостей