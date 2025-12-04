Подозреваемая в коррупции экс-глава дипломатии ЕС ушла в отставку

Подозреваемая в коррупции экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини покинула пост ректора дипломатического колледжа.

Как передает Report, об этом сообщает портал Euroactiv.

Расследование ведется как раз по теме финансируемой Евросоюзом программы подготовки молодых дипломатов.

Ранее сообщалось о том, что бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипслужбе Евросоюза (Европейская служба внешних связей - ЕСВС) в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС. После обысков она была задержана.

Она занимала пост ректора Колледжа Европы с 2020 года, курируя его кампусы в Брюгге, Варшаве и Тиране. В 2022 году она также заняла пост директора Дипломатической академии.