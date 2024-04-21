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Под угрозой паводка в Китае оказались более 127 млн человек

Под угрозой паводка в Китае оказались более 127 млн человек Разлив крупных рек в китайской провинции Гуандун (юг КНР) могут привести к масштабному паводку.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 16:16
Под угрозой паводка в Китае оказались более 127 млн человек

Разлив крупных рек в китайской провинции Гуандун (юг КНР) могут привести к масштабному паводку.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, под угрозой оказались более 127 млн человек.

Синоптики предупреждают, что уровни рек Сицзян и Бэйцзян приближаются к опасным отметкам. Причем такое половодье случается крайне редко.

Местным властям предписано начать готовиться к возможному стихийному бедствию и заранее готовить строительные материалы, пункты размещения людей, питьевую воду.

В последние недели в провинции идут ливни.

Отмечается, что в Цинъюане (провинция Гуандун) уже эвакуировано 20 тыс. человек. В Чжаоцине наблюдаются перебои с электроэнергией.

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Версия на азербайджанском языке Çində 127 milyondan çox insan daşqın təhlükəsi ilə üz-üzədir

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