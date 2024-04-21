Под угрозой паводка в Китае оказались более 127 млн человек

Разлив крупных рек в китайской провинции Гуандун (юг КНР) могут привести к масштабному паводку.

Разлив крупных рек в китайской провинции Гуандун (юг КНР) могут привести к масштабному паводку.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, под угрозой оказались более 127 млн человек.

Синоптики предупреждают, что уровни рек Сицзян и Бэйцзян приближаются к опасным отметкам. Причем такое половодье случается крайне редко.

Местным властям предписано начать готовиться к возможному стихийному бедствию и заранее готовить строительные материалы, пункты размещения людей, питьевую воду.

В последние недели в провинции идут ливни.

Отмечается, что в Цинъюане (провинция Гуандун) уже эвакуировано 20 тыс. человек. В Чжаоцине наблюдаются перебои с электроэнергией.