Под угрозой паводка в Китае оказались более 127 млн человек

Разлив крупных рек в китайской провинции Гуандун (юг КНР) могут привести к масштабному паводку.
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Синоптики предупреждают, что уровни рек Сицзян и Бэйцзян приближаются к опасным отметкам. Причем такое половодье случается крайне редко.
Местным властям предписано начать готовиться к возможному стихийному бедствию и заранее готовить строительные материалы, пункты размещения людей, питьевую воду.
В последние недели в провинции идут ливни.
Отмечается, что в Цинъюане (провинция Гуандун) уже эвакуировано 20 тыс. человек. В Чжаоцине наблюдаются перебои с электроэнергией.