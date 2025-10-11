Почти 200 тысяч человек вернулись на север сектора Газа после прекращения огня

С момента объявления о прекращении огня на север сектора Газа вернулись около 200 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на подконтрольный радикальному палестинскому движению ХАМАС Агентство гражданской обороны Газы.

Отметим, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

Согласно документу, стороны обязались полностью прекратить боевые действия и обеспечить безопасные условия для проведения обмена заложниками и заключёнными.

ХАМАС в рамках соглашения должен передать 48 заложников, находившихся в его удержании, включая тела погибших израильтян. В ответ Израиль освободит около 2 тыс. палестинских заключенных, среди которых порядка 250 приговорены к пожизненному сроку, а также несколько сотен задержанных во время боевых действий в Газе.

В рамках соглашения ЦАХАЛ отведет часть своих подразделений от ряда позиций внутри сектора, сохранив контроль над ключевыми рубежами безопасности. Отвод войск считается первым этапом более широкого процесса урегулирования, который предусматривает обсуждение дальнейшего статуса Газы и мер по демилитаризации.