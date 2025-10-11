İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 10:18
    Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıb

    Atəşkəs elan edildiyi andan etibarən, Qəzza zolağının şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" Qəzzada HƏMAS-ın nəzarətində olan Mülki Müdafiə Agentliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, İsrail və HƏMAS atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Razılaşma oktyabrın 10-da İsrail qoşunlarının Qəzzadan qismən çıxarılmasından sonra qüvvəyə minib.

    Sənədə əsasən, tərəflər döyüş əməliyyatlarını tamamilə dayandırmağı, girov və məhbusların mübadiləsinin aparılması üçün təhlükəsiz şəraiti təmin etməyi öhdələrinə götürüblər.

    atəşkəs Qəzza zolağı HƏMAS İsrail
    Почти 200 тысяч человек вернулись на север сектора Газа после прекращения огня

