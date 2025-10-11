Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıb
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 10:18
Atəşkəs elan edildiyi andan etibarən, Qəzza zolağının şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" Qəzzada HƏMAS-ın nəzarətində olan Mülki Müdafiə Agentliyinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, İsrail və HƏMAS atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Razılaşma oktyabrın 10-da İsrail qoşunlarının Qəzzadan qismən çıxarılmasından sonra qüvvəyə minib.
Sənədə əsasən, tərəflər döyüş əməliyyatlarını tamamilə dayandırmağı, girov və məhbusların mübadiləsinin aparılması üçün təhlükəsiz şəraiti təmin etməyi öhdələrinə götürüblər.
Son xəbərlər
10:43
Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcəkBiznes
10:18
Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıbDigər ölkələr
10:18
Azərbaycanda palçıq vulkanı püskürübHadisə
10:15
Foto
İRİA və AKM komandaları CIDC 2025-də ilk onluqda qərarlaşıbİKT
10:08
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaqFutbol
10:00
BƏƏ-də iki narkobaron tutularaq Türkiyəyə ekstradisiya edilibRegion
09:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.10.2025)Maliyyə
09:50
ABŞ-də şatdaun fonunda işçilərin kütləvi ixtisarı davam edirDigər ölkələr
09:49