По меньшей мере семь человек погибли в Мумбаи при пожаре в жилом доме

По меньшей мере семь человек погибли и еще 15 получили травмы и ожоги при пожаре, вспыхнувшем сегодня утром в индийском мегаполисе Мумбаи, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Возгорание началось на 18 этаже 20-этажного жилого дома в районе Говалия-Танк. К месту инцидента прибыли 13 пожарных расчетов. Причины пожара выясняются.
Мэр Мумбаи Кишори Педнекар заявила журналистам, что ситуация находится под контролем. "Огонь под контролем, но дым пока очень сильный", - сказала она.
Борьба с огнем и поисково-спасательная операция на месте пожара продолжаются.