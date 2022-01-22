По меньшей мере семь человек погибли в Мумбаи при пожаре в жилом доме

По меньшей мере семь человек погибли в Мумбаи при пожаре в жилом доме

По меньшей мере семь человек погибли и еще 15 получили травмы и ожоги при пожаре, вспыхнувшем сегодня утром в индийском мегаполисе Мумбаи, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

https://static.report.az/photo/172c3f83-624d-3250-a0ca-dc34c8c1b408.jpg https://static.report.az/photo/172c3f83-624d-3250-a0ca-dc34c8c1b408.jpg