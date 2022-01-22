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По меньшей мере семь человек погибли в Мумбаи при пожаре в жилом доме

По меньшей мере семь человек погибли в Мумбаи при пожаре в жилом доме По меньшей мере семь человек погибли и еще 15 получили травмы и ожоги при пожаре, вспыхнувшем сегодня утром в индийском мегаполисе Мумбаи, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
22 января 2022 г. 10:20
По меньшей мере семь человек погибли в Мумбаи при пожаре в жилом доме

По меньшей мере семь человек погибли и еще 15 получили травмы и ожоги при пожаре, вспыхнувшем сегодня утром в индийском мегаполисе Мумбаи, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Возгорание началось на 18 этаже 20-этажного жилого дома в районе Говалия-Танк. К месту инцидента прибыли 13 пожарных расчетов. Причины пожара выясняются.

Мэр Мумбаи Кишори Педнекар заявила журналистам, что ситуация находится под контролем. "Огонь под контролем, но дым пока очень сильный", - сказала она.

Борьба с огнем и поисково-спасательная операция на месте пожара продолжаются.

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