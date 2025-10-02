Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    По меньшей мере 26 человек утонули в результате крушения лодки в Нигерии

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 16:27
    По меньшей мере 26 человек утонули в результате крушения лодки в Нигерии

    По меньшей мере 26 человек утонули после того, как лодка с торговцами перевернулась на реке Нигер в штате Коги (Нигерия).

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель региональных властей.

    Согласно информации, пассажиры направлялись из района Ибадзи в штате Коги на рынок в Илуши в соседнем штате Эдо, когда их судно перевернулось.

    Напомним, что число несчастных случаев в Нигерии возрастает в сезон дождей, когда реки выходят из берегов, а течения усиливаются.

    Лодки остаются важнейшим видом транспорта в сельских районах Нигерии, где дорожная инфраструктура зачастую неудовлетворительна.

    Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulub

    Лента новостей