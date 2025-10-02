По меньшей мере 26 человек утонули в результате крушения лодки в Нигерии
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 16:27
По меньшей мере 26 человек утонули после того, как лодка с торговцами перевернулась на реке Нигер в штате Коги (Нигерия).
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель региональных властей.
Согласно информации, пассажиры направлялись из района Ибадзи в штате Коги на рынок в Илуши в соседнем штате Эдо, когда их судно перевернулось.
Напомним, что число несчастных случаев в Нигерии возрастает в сезон дождей, когда реки выходят из берегов, а течения усиливаются.
Лодки остаются важнейшим видом транспорта в сельских районах Нигерии, где дорожная инфраструктура зачастую неудовлетворительна.
Последние новости
17:16
Оппоционная партия Франции до конца недели выдвинет вотум недоверия ЛекорнюДругие страны
17:12
Объявлены цены на билеты финала ЧМ-2026Футбол
17:10
Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера BoracayДругие страны
17:02
Сахиба Гафарова: Азербайджан построил мосты между Глобальным Югом и Севером на COP29Внешняя политика
17:00
АБР окажет поддержку для привлечения большего объема частного капитала в АзербайджанФинансы
16:57
III Игры СНГ: Определился победитель первого дня соревнований по фехтованиюИндивидуальные
16:57
В Баку у бывшего осужденного изъято 20 кг наркотиковПроисшествия
16:52
В Тегеранском университете прогремел взрыв, трое пострадалиВ регионе
16:50