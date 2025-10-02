По меньшей мере 26 человек утонули в результате крушения лодки в Нигерии

По меньшей мере 26 человек утонули после того, как лодка с торговцами перевернулась на реке Нигер в штате Коги (Нигерия).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель региональных властей.

Согласно информации, пассажиры направлялись из района Ибадзи в штате Коги на рынок в Илуши в соседнем штате Эдо, когда их судно перевернулось.

Напомним, что число несчастных случаев в Нигерии возрастает в сезон дождей, когда реки выходят из берегов, а течения усиливаются.

Лодки остаются важнейшим видом транспорта в сельских районах Нигерии, где дорожная инфраструктура зачастую неудовлетворительна.