    Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulub

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 16:50
    Nigeriyada Kogi ştatında Niger çayında qayığın çevrilməsi nəticəsində azı 26 nəfər boğulub.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə regional hökumət nümayəndəsi bildirib.

    Məlumata görə, sərnişinlər Edo ştatındakı bazaa gedərkən onların qayığı çevrilib.

    Xatırladaq ki, Nigeriyada bədbəxt hadisələrin sayı çayların daşdığı və axınların gücləndiyi yağış mövsümündə artır.

    Qayıqlar Nigeriyanın kənd yerlərində əsas nəqliyyat vasitəsi olaraq qalır.

    Nigeriya Qəza Niger çayı
    По меньшей мере 26 человек утонули в результате крушения лодки в Нигерии

