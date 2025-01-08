Площадь природного пожара в округе Лос-Анджелес превысила 1,3 тыс. гектаров

Площадь крупного природного пожара в округе Лос-Анджелес в США достигла 1 344 гектаров, локализация пожара остается на нулевом уровне.

Площадь крупного природного пожара в округе Лос-Анджелес в США достигла 1 344 гектаров, локализация пожара остается на нулевом уровне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пожарная служба штата Калифорния.

"Пожар в (районе) Палисейдс... Акров: 2 921 (1 182 гектара). Локализация - 0%... Пожар в каньоне Итон... Акров: 400 (около 162 гектаров). Локализация - 0%", - говорится в сообщении.

По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, без электричества на фоне пожаров оказались по меньшей мере 220 тыс. жителей округа Лос-Анджелес, что составляет 6,7% населения округа.

В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тыс. человек. По данным издания, площадь пожара сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.