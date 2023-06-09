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Площадь лесного пожара в Казахстане увеличилась до 30 тысяч гектаров

Площадь лесного пожара в Казахстане увеличилась до 30 тысяч гектаров В Абайской области Казахстана в результате крупного лесного пожара погибли трое лесников, 30 тысяч гектаров земли превратились в пепел.
Другие страны
9 июня 2023 г. 19:42
Площадь лесного пожара в Казахстане увеличилась до 30 тысяч гектаров

В Абайской области Казахстана в результате крупного лесного пожара погибли трое лесников, 30 тысяч гектаров земли превратились в пепел.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

На месте работают более 662-х человек - пожарные, лесники, военные. В тушении пожара задействованы 177 единиц техники и шесть вертолетов.

Ранее стало известно, что в зоне пожара была утеряна связь с 25 работниками лесничества. По данным МЧС страны, трое человек погибли, поиски остальных продолжаются. Властям региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda meşə yanğını: 3 nəfər ölüb, 30 min hektar ərazi yanıb

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