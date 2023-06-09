Площадь лесного пожара в Казахстане увеличилась до 30 тысяч гектаров

В Абайской области Казахстана в результате крупного лесного пожара погибли трое лесников, 30 тысяч гектаров земли превратились в пепел.

В Абайской области Казахстана в результате крупного лесного пожара погибли трое лесников, 30 тысяч гектаров земли превратились в пепел.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

На месте работают более 662-х человек - пожарные, лесники, военные. В тушении пожара задействованы 177 единиц техники и шесть вертолетов.

Ранее стало известно, что в зоне пожара была утеряна связь с 25 работниками лесничества. По данным МЧС страны, трое человек погибли, поиски остальных продолжаются. Властям региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.