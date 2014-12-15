В Страсбурге открывается последняя в этом году пленарная сессия Европарламента

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Последняя в этом году пленарная сессия Европарламента (ЕП) открывается сегодня во французском Страсбурге. Как сообщает Report, cреди главных тем, которые предстоит обсудить депутатам, - ратификация Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС и признание Палестины.

В среду Европарламент планирует принять не обязательную к исполнению странами-членами ЕС резолюцию о том, следует ли европейскому сообществу признавать Государство Палестина.

ЕП намерен также обсудить вопрос ратификации Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС.

В четверг депутаты планируют обсудить и принять резолюцию о ситуации в Грузии, в том числе в контексте взаимоотношений Тбилиси с Москвой. В проекте документа, в частности, содержится призыв к России "пересмотреть признание Абхазии и Южной Осетии" и "ответить взаимностью на неиспользование силы".

Сессия завершит работу 18 декабря.