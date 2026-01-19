Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Пезешкиан призвал снять ограничения на интернет в стране

    Пезешкиан призвал снять ограничения на интернет в стране

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал снять ограничения на доступ в интернет после 11-дневного отключения.

    Как передает Report, об этом сообщает Swissinfo со ссылкой на EFE.

    "Для облегчения онлайн-торговли и снижения ограничений на коммуникации я рекомендовал секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани как можно скорее восстановить доступ к интернету", - сказал Пезешкиан.

    Кроме того, он призвал с особой тщательностью и справедливостью рассматривать дела задержанных участников протестов, охвативших страну с конца прошлого года.

    "В делах лиц, задержанных в связи с недавними событиями, должна преобладать максимальная точность и справедливость", - отметил президент Ирана, добавив, что "главари и виновные в убийствах и насильственных действиях должны предстать перед соответствующими судебными и силовыми органами без малейшей снисходительности".

    Напомним, что протесты в Иране начались в конце 2025 года в связи с ухудшением экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты. Позже они переросли в беспорядки. По различным оценкам, при столкновениях полиции и демонстрантов погибли от 3 тыс. до 5 тыс. человек, более 10 тыс. человек были арестованы.

