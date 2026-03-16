    Петер Сийярто: Украина отказывается от трехсторонних консультаций по Дружбе

    Украина отказалась участвовать в трехсторонней консультации с министрами энергетики Словакии и Украины по нефтепроводу "Дружба".

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит госсекретарь офиса венгерского премьера Золтан Ковач.

    "Изначально на сегодня была запланирована трехсторонняя консультация с министрами энергетики Словакии и Украины, но в итоге украинская сторона не пожелала в ней участвовать даже здесь, в Брюсселе. Это происходит после того, как делегация Министерства энергетики Венгрии провела три с половиной дня в Киеве, стремясь к построению диалога", - заявил Сийярто.

    Министр также отметил, что все запросы на встречи отклоняются как Киеве, так и в Брюсселе. Также, по его словам, Украина не разрешает представителям ЕС провести инспекцию на трубопроводе "Дружба".

    "Ясно как день, что украинцы не перезапускают нефтепровод "Дружба" по чисто политическим причинам, несмотря на то, что технически и физически он готов к работе", - отмечает Сийярто.

    Швеция временно перенесла работу посольства из Тегерана в Баку

    На освобожденных территориях Азербайджана восстановлен 41 населенный пункт

    В Кремле не стали комментировать сообщения о лечении Хаменеи в Москве

    В Баку женщина, родившая близнецов, умерла от дыхательной недостаточности - ОБНОВЛЕНО

    Три пешехода стали жертвами ДТП в Азербайджане за минувшие выходные

    Иран атаковал американскую военную базу в ОАЭ, прогремел мощный взрыв

    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли почти на 6%

    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4%

