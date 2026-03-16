    • 16 mart, 2026
    • 14:56
    Peter Siyarto: Ukrayna Drujba üzrə üçtərəfli məsləhətləşmələrdən imtina edir

    Ukrayna "Drujba" neft kəməri üzrə Slovakiya və Ukraynanın energetika nazirləri ilə üçtərəfli məsləhətləşməyə qatılmaqdan imtina edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bildirib.

    "Bu günə Slovakiya və Ukraynanın energetika nazirləri ilə üçtərəfli məsləhətləşmə planlaşdırılmışdı, lakin yekunda Ukrayna tərəfi iştirak etmək istəmədi. Bu, Macarıstan Energetika Nazirliyinin nümayəndə heyətinin Kiyevdə üç gün yarım qalaraq dialoq qurmağa çalışmasından sonra baş verib", - o deyib.

    Nazir həmçinin qeyd edib ki, görüşlərlə bağlı bütün sorğular həm Kiyevdə, həm də Brüsseldə rədd edilir.

    P.Siyarto əlavə edib ki, Ukrayna Avropa İttifaqı nümayəndələrinə "Drujba" neft kəmərində yoxlama aparmağa icazə vermir:

    "Aydındır ki, ukraynalılar texniki və fiziki cəhətdən işləməyə hazır olmasına baxmayaraq, "Drujba" neft kəmərini sırf siyasi səbəblərdən yenidən işə salmırlar".

    Петер Сийярто: Украина отказывается от трехсторонних консультаций по "Дружбе"

    Son xəbərlər

    14:59

    Ruy Jorjenin köməkçiləri müəyyənləşib

    Futbol
    14:58

    Bakıda SSRİ bayrağı qaldırmaqda ittiham edilən şəxslər özlərini təqsirli hesab etməyib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    14:57

    Azərbaycanın U-20 millisində kütləvi milliləşdirmə olmayacaq

    Fərdi
    14:57

    İsveçin İrandakı səfirliyi müvəqqəti olaraq Bakıda fəaliyyət göstərir

    Xarici siyasət
    14:56

    Peter Siyarto: Ukrayna "Drujba" üzrə üçtərəfli məsləhətləşmələrdən imtina edir

    Digər ölkələr
    14:54
    Foto

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Xocavənd şəhərində təmir olunmuş fərdi evə baxış keçiriblər

    Daxili siyasət
    14:51
    Foto

    Sahibə Qafarova Çinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Milli Məclis
    14:47

    Azərbaycanda 2 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 108 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Maliyyə
    14:46

    Azərbaycan və Qırğızıstan parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti