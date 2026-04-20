Петер Мадьяр утвердил кандидатуру на пост спикера парламента Венгрии
- 20 апреля, 2026
- 12:31
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр утвердил Агнеш Форстхоффер на пост председателя Национального собрания Венгрии.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".
Отметим, что на выборах находившаяся в оппозиции партия "Тиса" получила 141 мест в парламенте из 199, правящая партия "Фидес" потерпела поражения, получив 52 мест.
Агнеш Форстхоффер (1980 г.р.) - венгерский политик и предприниматель. В 2026 году избрана депутатом Национального собрания Венгрии. С 2025 года занимает пост вице-президента партии Тиса.
