    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Peter Madyar Aqneş Forsthofferin parlamentin sədri vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib

    Peter Madyar Aqneş Forsthofferin parlamentin sədri vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib

    Macarıstanda keçirilən parlament seçkilərində qalib gələn "Tisa" partiyasının lideri Peter Madyar Aqneş Forsthofferi parlament sədri vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Qeyd edək ki, seçkilərdə müxalif "Tisa" partiyası parlamentdə 199 yerdən 141-ni qazanıb, hakim "Fides" partiyası isə 52 yerlə məğlub olub.

    Aqneş Forsthoffer (1980-ci il təvəllüdlü) macar siyasətçi və sahibkardır. 2026-cı ildə Macarıstan parlamentinin deputatı seçilib, 2025-ci ildən "Tisa" partiyasının vitse-prezidentidir.

    Peter Madyar Parlament seçkiləri
    Петер Мадьяр утвердил кандидатуру на пост спикера парламента Венгрии
    Péter Magyar confirms Ágnes Forsthoffer's candidacy for Parliament Speaker

