Петагон: ИГИЛ еще не скоро удастся вытеснить из Ирака

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Вооруженные силы (ВС) Ирака еще не скоро освободят от боевиков группировки ИГИЛ оставшуюся территорию страны.

Как передает Report, такой прогноз сделал командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, высказывания которого распространила пресс-служба Пентагона.

"Еще много времени пройдет до того момента, когда ИГИЛ будет выбита из Ирака", - сказал Таунсенд, использовав прежнее обозначение группировки ИГИЛ.

Кроме того, отметил он, "битва за западную часть Мосула окажется еще более тяжелой, чем за восточную".

"Но иракцы доказали, что они являются как профессиональной, так и грозной боевой силой, и я уверен, что дни ИГИЛ в Ираке сочтены", - добавил военачальник.