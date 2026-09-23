Песков заявил о готовности Путина провести встречу с Трампом

Президент РФ Владимир Путин готов провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако никакой конкретики относительно возможных сроков таких очных контактов нет.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет, - отметил он. - Если говорить о российско-американской встрече - готовность президента есть".

Он также напомнил , что президенты в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости провести еще одну встречу.

Ранее, американский лидер Дональд Трамп также не исключил, что может вскоре провести новую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.