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    Песков заявил о готовности Путина провести встречу с Трампом

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 13:31
    Песков заявил о готовности Путина провести встречу с Трампом

    Президент РФ Владимир Путин готов провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако никакой конкретики относительно возможных сроков таких очных контактов нет.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    "По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет, - отметил он. - Если говорить о российско-американской встрече - готовность президента есть".

    Он также напомнил , что президенты в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости провести еще одну встречу.

    Ранее, американский лидер Дональд Трамп также не исключил, что может вскоре провести новую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Российско-украинский конфликт Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков
    Peskov Putinin Trampla görüş keçirməyə hazır olduğunu bəyan edib
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