Peskov Putinin Trampla görüş keçirməyə hazır olduğunu bəyan edib
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2026
- 13:41
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin amerikalı həmkarı Donald Trampla görüş keçirməyə hazırdır.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya dövlət başçısının mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinqdə bildirib.
O qeyd edib ki, lakin bu cür təmasların mümkün keçirilmə müddətlərinə dair heç bir konkretlik yoxdur:
"Ali səviyyəli hər hansı görüşlərlə bağlı heç bir konkretlik yoxdur. Əgər Rusiya-ABŞ görüşündən danışırıqsa, dövlət başçısı buna hazırdır".
O həmçinin xatırladıb ki, prezidentlər öz telefon danışıqlarında zərurət yaranarsa, daha bir görüş keçirməyə hazır olduqlarını həmişə vurğulayırlar.
Daha əvvəl, ABŞ lideri Donald Tramp da Vladimir Putinlə tezliklə yeni şəxsi görüş keçirə biləcəyini istisna etməmişdi.
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