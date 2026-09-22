Трамп не исключил очередную встречу с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может вскоре провести новую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам до начала встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом он выразил сомнения, что лидеры трех стран могут встретиться в рамках предстоящего саммита G20 в Майами.

"Ну, я не знаю. Знаю, что он встретится. У нас уже состоялась встреча на Аляске. Думаю, он был бы готов и на еще одну. Не уверен насчет Майами", - ответил президент США.

Саммит большой двадцатки пройдет 14-15 декабря в Дорале в окрестностях Майами.