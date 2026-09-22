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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп не исключил очередную встречу с Путиным

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 22:20
    Трамп не исключил очередную встречу с Путиным

    Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может вскоре провести новую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам до начала встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    При этом он выразил сомнения, что лидеры трех стран могут встретиться в рамках предстоящего саммита G20 в Майами.

    "Ну, я не знаю. Знаю, что он встретится. У нас уже состоялась встреча на Аляске. Думаю, он был бы готов и на еще одну. Не уверен насчет Майами", - ответил президент США.

    Саммит большой двадцатки пройдет 14-15 декабря в Дорале в окрестностях Майами.

    Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Генеральная Ассамблея ООН Российско-украинский конфликт
    Tramp Putinlə yenidən görüşəcəyini istisna etməyib

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