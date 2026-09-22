Tramp Putinlə yenidən görüşəcəyini istisna etməyib
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2026
- 22:34
ABŞ lideri Donald Tramp tezliklə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə yeni təkbətək görüş keçirə biləcəyini istisna etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşündən əvvəl jurnalistlərə bildirib.
Bununla yanaşı, Tramp üç ölkənin liderlərinin qarşıdakı Mayami G20 sammiti çərçivəsində görüşə biləcəklərinə şübhə etdiyini bildirib.
"Bilirəm ki, o mənlə görüşəcək. Bizim artıq Alyaskada görüşümüz baş tutub. Düşünürəm ki, o, daha birinə də hazırdır. Mayami barədə isə əmin deyiləm", - ABŞ Prezidenti deyib.
"Böyük İyirmiliyin" sammiti dekabrın 14-15-də Mayami ətrafındakı Doralda keçiriləcək.
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