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    Tramp Putinlə yenidən görüşəcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 22:34
    Tramp Putinlə yenidən görüşəcəyini istisna etməyib

    ABŞ lideri Donald Tramp tezliklə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə yeni təkbətək görüş keçirə biləcəyini istisna etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşündən əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    Bununla yanaşı, Tramp üç ölkənin liderlərinin qarşıdakı Mayami G20 sammiti çərçivəsində görüşə biləcəklərinə şübhə etdiyini bildirib.

    "Bilirəm ki, o mənlə görüşəcək. Bizim artıq Alyaskada görüşümüz baş tutub. Düşünürəm ki, o, daha birinə də hazırdır. Mayami barədə isə əmin deyiləm", - ABŞ Prezidenti deyib.

    "Böyük İyirmiliyin" sammiti dekabrın 14-15-də Mayami ətrafındakı Doralda keçiriləcək.

    BMT Baş Assambleyası Vladimir Putin Donald Tramp Volodimir Zelenski Böyük İyirmilik (G20) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп не исключил очередную встречу с Путиным

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