Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве
Другие страны
- 28 сентября, 2025
- 12:59
Приглашение президента РФ Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу остается в силе, дальше решения со своей стороны должна принять американская сторона.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли приглашение на столе.
"Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа", - сказал представитель Кремля.
В августе после переговоров с Трампом в Анкоридже Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Американский лидер назвал это возможным, хотя и допустил, что его будут за это критиковать.
