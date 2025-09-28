İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Peskov: Putin Moskvada Trampla görüşməyə hazırdır
    Dmitri Peskov

    Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ABŞ prezidenti Donald Trampa dəvəti qüvvədə qalır, bundan sonra Amerika tərəfi öz qərarlarını verməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TASS"a Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov dəvətin qüvvədə qalıb-qalmaması ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.

    "Bu daimi dəvətdir. Putin prezident Trampla görüşməyə hazırdır və buna görə şad olardı. Hər şey Trampın qərarından asılıdır", - Kreml sözçüsü bildirib.

    Avqust ayında Ankoricdə Trampla danışıqlardan sonra Putin növbəti görüşün Moskvada keçirilməsini təklif edib. Amerika lideri bunu mümkün saysa da, buna görə tənqid olunacağını etiraf edib.

    Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве

