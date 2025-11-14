Песков: Операция Southern Spear должна осуществляться строго по международному праву
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 14:42
Кремль надеется, что начатая США операция "Южное копье" (Southern Spear) будет осуществляться в соответствии с международным правом.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы, и что все будет в соответствии с международным правом", - сказал он.
Напомним, что 13 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье". Он отметил, что данная операция "изгоняет наркотеррористов из полушария и защищает США от наркотиков".
Последние новости
14:42
Песков: Операция Southern Spear должна осуществляться строго по международному правуДругие страны
14:39
Беларусь построит третий блок БелАЭСДругие страны
14:35
Фото
В Ханкенди состоялось заседание органов безопасности тюркских государствВнешняя политика
14:34
ЦБА начнет ежемесячно публиковать статистику по реестру обремененийФинансы
14:33
Зияфет Аскеров: Азербайджан продолжит укреплять гуманитарное сотрудничество в рамках СНГВнешняя политика
14:29
Фото
Азербайджан вновь поддержал турецкую инициативу "Дыхание ради будущего"Экология
14:27
Фото
В результате ракетного обстрела Киева нанесен ущерб зданию посольства Азербайджана в УкраинеВнешняя политика
14:27
Фото
Вернувшимся в село Ханюрду жителям вручены ключи от домовВнутренняя политика
14:21