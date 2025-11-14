Песков: Операция Southern Spear должна осуществляться строго по международному праву

Кремль надеется, что начатая США операция "Южное копье" (Southern Spear) будет осуществляться в соответствии с международным правом.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы, и что все будет в соответствии с международным правом", - сказал он.

Напомним, что 13 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье". Он отметил, что данная операция "изгоняет наркотеррористов из полушария и защищает США от наркотиков".