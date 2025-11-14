Peskov: "Southern Spear" əməliyyatı beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir
- 14 noyabr, 2025
Kreml ABŞ-nin başlatdığı "Cənub nizəsi" ("Southern Spear") əməliyyatının beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə həyata keçiriləcəyinə ümid edir.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinqdə bildirib.
"Ümid edirik ki, Karib hövzəsində və Venesuela ətrafında sabitliyin pozulmasına səbəb ola biləcək heç bir addım atılmayacaq və hər şey beynəlxalq hüquqa uyğun olacaq", - o qeyd edib.
