İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Heqset narkotik kartelləri ilə mübarizə əməliyyatının başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 04:47
    Heqset narkotik kartelləri ilə mübarizə əməliyyatının başladığını elan edib

    ABŞ-nin hərbi naziri Pit Heqset narkotik kartelləri əleyhinə "Cənub nizə" ("Southern spear") əməliyyatının başladığını elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bununla bağlı "X"də paylaşım edib.

    "Bu gün "Cənub nizə" əməliyyatını elan edirəm", - Heqset yazıb. O, qeyd edib ki, əməliyyata Mərkəzi, Cənubi Amerika və Karib dənizini əhatə edən məsuliyyət zonasına xüsusi yaradılmış birləşməyə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı rəhbərlik edəcək.

    "Bu missiya Vətənimizi qorumaq, yarımkürəmizdən narkotik terrorçularını zərərsizləşdirmək və vətəndaşlarımızı öldürən narkotiklərdən qorumaq üçün nəzərdə tutulub", - Heqset əlavə məlumat vermədən bildirib.

    "Cənub nizə" əməliyyat zonası Pit Heqset ABŞ
    Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

    Son xəbərlər

    04:47

    Heqset narkotik kartelləri ilə mübarizə əməliyyatının başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    04:22

    ABŞ F-35-ların Ər-Riyada satılacağı halda texnologiyanın Çinə sızmasından ehtiyatlanır

    Digər ölkələr
    03:56

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Sevan" gölü Göyçə adlanacaq, azərbaycanlılar geri qayıdacaq

    Daxili siyasət
    03:37

    "New Glenn" raketi Marsın maqnitosferini öyrənmək üçün iki zond göndərib

    Elm və təhsil
    03:09
    Foto

    Ronaldu İrlandiya yığmasına qarşı oyundan qovulmasına istehzalı reaksiya verib

    Futbol
    02:48

    Ermənistanda müxalif bloqerlər iki ay müddətinə həbs edilib

    Region
    02:29
    Video

    Ərdoğan təyyarə qəzasında həlak olan hərbçinin atasına başsağlığı verib

    Region
    01:58

    Gürcüstan XİN: Aİ ölkəmizlə münasibətlərdə özünü dalana salıb

    Region
    01:42

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti