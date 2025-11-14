Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 04:23
    Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

    Военный министр США Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями.

    Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в X.

    "Сегодня я объявляю операцию "Южное копье", - написал Хегсет, отметив, что руководить ей будет Южное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион, а также специально созданное для этой операции объединенное соединение. "Эта миссия призвана защитить нашу родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и обезопасить нашу страну от наркотиков, убивающих население", - утверждал Хегсет, не приведя других подробностей операции.

    Пит Хегсет США "Южное копье"
