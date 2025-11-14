Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

Военный министр США Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в X.

"Сегодня я объявляю операцию "Южное копье", - написал Хегсет, отметив, что руководить ей будет Южное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион, а также специально созданное для этой операции объединенное соединение. "Эта миссия призвана защитить нашу родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и обезопасить нашу страну от наркотиков, убивающих население", - утверждал Хегсет, не приведя других подробностей операции.