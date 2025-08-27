    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Кремль: Главы переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 13:57
    Кремль: Главы переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте

    Руководители переговорных групп России и Украины находятся в контакте.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, сроков новой встречи в "стамбульском формате" пока нет.

    "Руководители переговорных групп находятся в контакте. Точных сроков [новой встречи - ред.] пока назвать не можем", - сказал Песков.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Kreml: Rusiya və Ukrayna danışıq qruplarının rəhbərləri təmasdadır

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей