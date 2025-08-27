Кремль: Главы переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте
Другие страны
- 27 августа, 2025
- 13:57
Руководители переговорных групп России и Украины находятся в контакте.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сроков новой встречи в "стамбульском формате" пока нет.
"Руководители переговорных групп находятся в контакте. Точных сроков [новой встречи - ред.] пока назвать не можем", - сказал Песков.
Последние новости
15:13
В Сумгайыте горит хлебный цехПроисшествия
14:59
ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товарыДругие страны
14:58
В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителяНаука и образование
14:50
Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатовАПК
14:42
Фото
Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финалаИндивидуальные
14:42
Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентябряАПК
14:29
Видео
Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТОВнешняя политика
14:26
Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 разаИКТ
14:14
Фото