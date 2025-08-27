Кремль: Главы переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте

Руководители переговорных групп России и Украины находятся в контакте.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сроков новой встречи в "стамбульском формате" пока нет.

"Руководители переговорных групп находятся в контакте. Точных сроков [новой встречи - ред.] пока назвать не можем", - сказал Песков.