Kreml: Rusiya və Ukrayna danışıq qruplarının rəhbərləri təmasdadır
Digər ölkələr
- 27 avqust, 2025
- 14:05
Rusiya və Ukrayna danışıq qruplarının rəhbərləri bir-biri ilə təmasdadır.
“Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
Onun sözlərinə görə, "İstanbul formatı"nda yeni görüşün vaxtı hələlik müəyyən edilməyib.
"Danışıq qruplarının rəhbərləri təmasdadır. Yeni görüşün dəqiq vaxtını hələlik deyə bilmərik", - D.Peskov deyib.
Son xəbərlər
15:16
Azərbaycanda özəl sektor informasiya xidmətlərinə investisiyaları 27 dəfə artırıbİKT
15:15
Tələbə axını Bakıda kirayə mənzil bazarını silkələdi - ARAŞDIRMABiznes
15:11
Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıbSosial müdafiə
14:55
Sumqayıtda çörək sexində yanğın olubHadisə
14:43
Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
14:40
Bu il Azərbaycanda sahələr üzrə verilmiş lisenziyaların sayı açıqlanıbİnfrastruktur
14:39
MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıbElm və təhsil
14:35
“AZINCLOUD” ilə bulud xidmətləri 24/7 əlçatandırİKT
14:30