    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    Kreml: Rusiya və Ukrayna danışıq qruplarının rəhbərləri təmasdadır

    Digər ölkələr
    • 27 avqust, 2025
    • 14:05
    Kreml: Rusiya və Ukrayna danışıq qruplarının rəhbərləri təmasdadır

    Rusiya və Ukrayna danışıq qruplarının rəhbərləri bir-biri ilə təmasdadır.

    “Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "İstanbul formatı"nda yeni görüşün vaxtı hələlik müəyyən edilməyib.

    "Danışıq qruplarının rəhbərləri təmasdadır. Yeni görüşün dəqiq vaxtını hələlik deyə bilmərik", - D.Peskov deyib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Кремль: Главы переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте

    Son xəbərlər

    15:16

    Azərbaycanda özəl sektor informasiya xidmətlərinə investisiyaları 27 dəfə artırıb

    İKT
    15:15

    Tələbə axını Bakıda kirayə mənzil bazarını silkələdi - ARAŞDIRMA

    Biznes
    15:11

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    14:55

    Sumqayıtda çörək sexində yanğın olub

    Hadisə
    14:43

    Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    14:40

    Bu il Azərbaycanda sahələr üzrə verilmiş lisenziyaların sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:39

    MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    14:35

    “AZINCLOUD” ilə bulud xidmətləri 24/7 əlçatandır

    İKT
    14:30

    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin zərəri kəskin artıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti