Первый визит в качестве президента Франции Макрон совершит в Германию

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Германия будет первой страной, которую посетит избранный президент Франции Эмманюэль Макрон с визитом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердила в эфире телеканала CNews евродепутат и представитель партии "Демократическое движение", выступающей в поддержку лидера движения "На марше", Сильви Гулар.

Сильви Гулар также уточнила, что "вполне вероятно, что перед поездкой в Берлин Эмманюэль Макрон посетит подразделения французских войск, действующие за границей". Сам Макрон не исключал такой возможности в ходе предвыборных интервью.