Первый полет новейшего бомбардировщика ВВС США отложен на несколько месяцев

Первый полет новейшего американского бомбардировщика B-21 откладывается на несколько месяцев, однако, как и планировалось ранее, он состоится до конца года.

Первый полет новейшего американского бомбардировщика B-21 откладывается на несколько месяцев, однако, как и планировалось ранее, он состоится до конца года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Defense News со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла на конференции в Вашингтоне.

"Мы выбились из первоначального графика на несколько месяцев", - заявил Кендалл, отметив, что в целом реализация программы остается в пределах изначального плана. Причину переноса первого полета нового бомбардировщика он называть отказался.

Компания-разработчик Northrop Grumman сообщила изданию, что первый полет B-21 должен состояться до конца 2023 года. Те же сроки в марте назвали ВВС США, не уточнив, на какой месяц изначально был запланирован испытательный полет.

ВВС представили B-21 2 декабря 2022 года. Он призван стать новым основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США и ключевым элементом ядерной триады страны. В марте Пентагон сообщил, что сейчас в производстве находятся шесть самолетов. B-21 должен будет постепенно заменить находящиеся на вооружении американских ВВС бомбардировщики B-1 и B-2.