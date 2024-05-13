Генсек ООН призвал расследовать смерть сотрудника организации в Рафахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать удар по автомобилю Департамента по вопросам охраны и безопасности (ДОБ) всемирной организации в Рафахе на юге сектора Газа, в результате которого один сотрудник департамента погиб и еще один

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать удар по автомобилю Департамента по вопросам охраны и безопасности (ДОБ) всемирной организации в Рафахе на юге сектора Газа, в результате которого один сотрудник департамента погиб и еще один пострадал.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь с прискорбием узнал о смерти сотрудника ДОБ, а также о травме, полученной еще одним сотрудником ДОБ в результата удара по их транспортному средству в момент, когда они направлялись в Европейскую больницу в Рафахе, - сказал Хак. - Генеральный секретарь осуждает любые атаки на персонал ООН и призывает к полноценному расследованию".