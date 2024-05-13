Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР достигло 30

Количество погибших при обрушении строившегося здания в городе Джордж на юго-западе ЮАР увеличилось до 30.
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Пропавшими без вести считаются 22 человека, идут их поиски, подчеркнул представитель местных властей. Спасти удалось 29 человек, 13 из них находятся в больнице. Ранее сообщалось о 24 погибших.
"Мы сохраняем надежду найти под завалами выживших, - заявил представитель провинции Северный Кейп. - Спасательные работы продолжаются". Одновременно начался процесс опознания погибших. Согласно поступающей информации, на стройке работали мигранты из Мозамбика и Малави.
Многоэтажный строившийся дом рухнул 6 мая в центральной части города. В момент обрушения в здании находились строители.