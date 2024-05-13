Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР достигло 30

Количество погибших при обрушении строившегося здания в городе Джордж на юго-западе ЮАР увеличилось до 30.

Количество погибших при обрушении строившегося здания в городе Джордж на юго-западе ЮАР увеличилось до 30.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила мэрия города.

Пропавшими без вести считаются 22 человека, идут их поиски, подчеркнул представитель местных властей. Спасти удалось 29 человек, 13 из них находятся в больнице. Ранее сообщалось о 24 погибших.

"Мы сохраняем надежду найти под завалами выживших, - заявил представитель провинции Северный Кейп. - Спасательные работы продолжаются". Одновременно начался процесс опознания погибших. Согласно поступающей информации, на стройке работали мигранты из Мозамбика и Малави.

Многоэтажный строившийся дом рухнул 6 мая в центральной части города. В момент обрушения в здании находились строители.