О нас

Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР достигло 30

Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР достигло 30 Количество погибших при обрушении строившегося здания в городе Джордж на юго-западе ЮАР увеличилось до 30.
Другие страны
13 мая 2024 г. 21:55
Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР достигло 30

Количество погибших при обрушении строившегося здания в городе Джордж на юго-западе ЮАР увеличилось до 30.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила мэрия города.

Пропавшими без вести считаются 22 человека, идут их поиски, подчеркнул представитель местных властей. Спасти удалось 29 человек, 13 из них находятся в больнице. Ранее сообщалось о 24 погибших.

"Мы сохраняем надежду найти под завалами выживших, - заявил представитель провинции Северный Кейп. - Спасательные работы продолжаются". Одновременно начался процесс опознания погибших. Согласно поступающей информации, на стройке работали мигранты из Мозамбика и Малави.

Многоэтажный строившийся дом рухнул 6 мая в центральной части города. В момент обрушения в здании находились строители.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi