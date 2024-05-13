Вучич заявил, что посол Сербии скоро вернется в Киев

Посол Республики Сербия скоро вернется в Киев.
Как передает
"Очень хороший и правильный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы обсудили и договорились об улучшении двусторонних отношений с особым желанием вскоре организовать экономический форум для предпринимателей двух стран. Также посол Сербии в скором времени вернется на свой пост в Киев", - написал Вучич.
В начале марта 2022 года посольство Сербии в Киеве приостановило свою деятельность по соображениям безопасности, сотрудники были эвакуированы в Белград.