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Вучич заявил, что посол Сербии скоро вернется в Киев

Вучич заявил, что посол Сербии скоро вернется в Киев Посол Республики Сербия скоро вернется в Киев.
Другие страны
13 мая 2024 г. 22:27
Вучич заявил, что посол Сербии скоро вернется в Киев

Посол Республики Сербия скоро вернется в Киев.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Instagram президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Очень хороший и правильный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы обсудили и договорились об улучшении двусторонних отношений с особым желанием вскоре организовать экономический форум для предпринимателей двух стран. Также посол Сербии в скором времени вернется на свой пост в Киев", - написал Вучич.

В начале марта 2022 года посольство Сербии в Киеве приостановило свою деятельность по соображениям безопасности, сотрудники были эвакуированы в Белград.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç: Serbiya səfiri tezliklə Ukraynaya qayıdacaq

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