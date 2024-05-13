В Новой Каледонии произошли столкновения между полицией и демонстрантами

На заморской территории Франции Новая Каледония произошли столкновения между полицией и демонстрантами.

На заморской территории Франции Новая Каледония произошли столкновения между полицией и демонстрантами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на France Info .

Подчеркивается, что правоохранители применили силу в отношении протестующих. Полиция попыталась разогнать демонстрантов слезоточивым газом.

В столице Нумеа недалеко от аэродрома сожжены несколько автомобилей. В другом районе города полиции удалось вытеснить демонстрантов, несколько человек получили ранения.

Также сообщается о пожаре на заводе по производству кондиционеров.

Глава ассамблеи Южной провинции и лидер лоялистов Соня Бакес "попросила каледонцев оставаться дома" и заявила, что "стоящие за организаторами погромов ответят за свои действия".