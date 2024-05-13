Карл III рассказал о неприятных последствиях лечения от рака

Британский король Карл III признался, что во время лечения от рака лишился возможности ощущать вкус тех или иных продуктов.

Британский король Карл III признался, что во время лечения от рака лишился возможности ощущать вкус тех или иных продуктов.

Как передает Report, об этом пишет газета Daily Mail.

Отмечается, что 13 мая монарх посетил Музей военной авиации в графстве Гэмпшир. Он встретился с ветераном Вооруженных сил Великобритании Аароном Мэпплбеком, который в 2023 году прошел курс химиотерапии в рамках лечения онкологического заболевания.

Мужчина рассказал Карлу III, что из-за терапии утратил чувство вкуса. При этом король ответил, что оказался в аналогичной ситуации.

"Король Карл III рассказал о том, что во время лечения рака он потерял чувство вкуса", - говорится в статье.

5 февраля Букингемский дворец сообщил, что у британского монарха выявили рак. Карл III сразу начал лечение, на время которого врачи рекомендовали ему отказаться от участия в публичных мероприятиях.