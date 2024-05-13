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Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки и назначил на эту должность Олега Луговского.
Другие страны
13 мая 2024 г. 20:06
Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки и назначил на эту должность Олега Луговского.

Как сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Андрей Алексеенко был назначен на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины 27 ноября 2017 года. С 16 марта 2019 года по 11 июня 2019 года временно исполнял обязанности главы Службы внешней разведки Украины.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Xarici Kəşfiyyat Xidməti rəhbərinin birinci müavinini dəyişib

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