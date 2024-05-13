Премьер Сингапура подал президенту прошение об отставке

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун подал прошение об отставке президенту страны Тарману Шанмугаратнаму.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун подал прошение об отставке президенту страны Тарману Шанмугаратнаму.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее письмо премьера опубликовано на официальном сайте его канцелярии.

"Я пишу, чтобы сообщить Вам о намерении уйти в отставку с поста премьер-министра 15 мая 2024 года. Мое правительство уйдет в отставку в тот же день", - говорится в адресованном президенту письме.

Ли Сянь Лун напомнил, что 14 апреля 2022 года парламент от Партии народного действия единогласно одобрил кандидатуру Лоуренса Вона, действующего министра финансов и его заместителя, в качестве преемника. "Теперь, два года спустя, он готов возглавить Сингапур. Сейчас я официально рекомендую Вам пригласить Лоуренса Вона, пользующегося доверием большинства членов парламента, сформировать новый состав правительства", - написал премьер-министр.