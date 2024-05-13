Президент Молдовы промульгировала закон о голосовании на выборах по почте

Президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон, который позволяет голосовать по почте молдавским избирателям, проживающим в некоторых странах.

Президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон, который позволяет голосовать по почте молдавским избирателям, проживающим в некоторых странах.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте президента этой страны.

"Промульгировать закон № 109 от 26 апреля 2024 года о частичном внедрении голосования по почте", - говорится в документе.

Поправки были приняты в апреле голосами правящей Партии действия и солидарности. Согласно закону, такую возможность получат молдавские избиратели в Исландии, США, Канаде, Норвегии, Финляндии и Швеции.