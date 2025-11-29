Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Персонал France Télévisions эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 21:54
    Сотрудники французской государственной телерадиовещательной компании France Télévisions эвакуированы из-за сообщений о заложенной в здании бомбе.

    Как передает Report, об этом сообщила входящий в группу телеканал France Info.

    Вещание каналов и станций компании было прервано. Инцидент произошел в 17:30 (20:30 по бакинскому времени). В эфире телеканала France Info была слышна сирена. "Мы вынуждены прервать вещание", - сказал ведущий вечернего выпуска новостей.

    На место выехал наряд полиции и кинологи.

    Несколько дней назад аналогичный инцидент произошел на телеканале BFMTV. Тогда никаких взрывных устройств в здании обнаружено не было.

