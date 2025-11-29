Персонал France Télévisions эвакуировали из-за угрозы взрыва
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 21:54
Сотрудники французской государственной телерадиовещательной компании France Télévisions эвакуированы из-за сообщений о заложенной в здании бомбе.
Как передает Report, об этом сообщила входящий в группу телеканал France Info.
Вещание каналов и станций компании было прервано. Инцидент произошел в 17:30 (20:30 по бакинскому времени). В эфире телеканала France Info была слышна сирена. "Мы вынуждены прервать вещание", - сказал ведущий вечернего выпуска новостей.
На место выехал наряд полиции и кинологи.
Несколько дней назад аналогичный инцидент произошел на телеканале BFMTV. Тогда никаких взрывных устройств в здании обнаружено не было.
Последние новости
22:11
Эрдоган: Турция продолжит проводить текущую политику на Ближнем ВостокеВ регионе
21:54
Персонал France Télévisions эвакуировали из-за угрозы взрываДругие страны
21:33
СМИ: Самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным моремДругие страны
21:17
Турция начала буксировку пострадавшего от взрыва судна VİRATВ регионе
20:57
Уиткофф рекомендовал Украине добиться от США освобождения от пошлин вместо поставок TomahawkДругие страны
20:39
Зеленский встретится с Макроном в ПарижеДругие страны
20:31
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 70 тысячДругие страны
20:11
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над КарибамиДругие страны
19:55