"France Televisions"un əməkdaşları bomba təhlükəsi səbəbindən təxliyə olunublar

    • 29 noyabr, 2025
    • 23:47
    France Televisionsun əməkdaşları bomba təhlükəsi səbəbindən təxliyə olunublar

    Fransanın dövlət teleradio şirkəti "France Televisions"un əməkdaşları binaya bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlara görə təxliyə olunublar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə quruma daxil olan "France Info" telekanalı məlumat yayıb.

    Şirkətin telekanalları və radiostansiyalarının yayımı dayandırılıb. Hadisə saat 17:30-da (Bakı vaxtı ilə 20:30) baş verib. "France Info" telekanalının efirində həyəcan siqnalı eşidilib. "Yayımı dayandırmağa məcburuq", - axşam xəbərlərinin aparıcısı bildirib.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları və kinoloqlar cəlb olunublar.

    Oxşar hadisə bir neçə gün əvvəl BFMTV telekanalında baş verib. Lakin binada heç bir partlayıcı qurğu aşkar edilməyib.

    Персонал France Télévisions эвакуировали из-за угрозы взрыва

