Переговоры между США и Ираном
    Переговоры США и Ирана продвинулись, но напряженность вокруг Ормузского пролива сохраняется

    • 19 апреля, 2026
    • 06:45
    Представители США и Ирана заявили о наличии определенного прогресса на переговорах, однако ключевые разногласия, в том числе по ядерной программе и ситуации вокруг Ормузского пролива, остаются нерешенными.

    Как передает Report.az со ссылкой на агентство Reuters, главный переговорщик Ирана сообщил, что на последних консультациях с американской стороной удалось продвинуться вперед, хотя по ряду принципиальных вопросов сохраняются серьезные пробелы.

    В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя диалог с Тегераном, заявил, что между сторонами состоялись "очень хорошие разговоры". При этом он дал понять, что Вашингтон не намерен принимать давление, связанное с угрозами вокруг стратегически важного морского маршрута.

    Конкретные детали переговорного процесса стороны не раскрыли. Заявления прозвучали на фоне сохраняющейся неопределенности за несколько дней до истечения срока хрупкого режима прекращения огня в американо-израильской войне против Ирана.

    Вооруженное противостояние, продолжающееся уже восьмую неделю, привело к тысячам жертв, распространилось на израильские удары по территории Ливана и спровоцировало рост цен на нефть. Дополнительное давление на мировые рынки оказывает фактическое закрытие Ормузского пролива, через который до начала войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

    ABŞ-İran danışıqları irəliləsə də, Hörmüz boğazı ətrafında gərginlik qalmaqdadır

