ABŞ-İran danışıqları irəliləsə də, Hörmüz boğazı ətrafında gərginlik qalmaqdadır
- 19 aprel, 2026
- 07:17
ABŞ və İran rəsmiləri danışıqlarda müəyyən irəliləyişlər əldə etdiklərini bildiriblər, lakin nüvə proqramı və Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət də daxil olmaqla, əsas fikir ayrılıqları hələ də həll olunmayıb.
"Report.az"ın Reuters agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, İranın baş danışıqçısı ABŞ tərəfi ilə son məsləhətləşmələrdə irəliləyiş əldə edildiyini, lakin bir sıra fundamental məsələlərdə əhəmiyyətli boşluqların qaldığını bildirib.
Öz növbəsində, ABŞ prezidenti Donald Tramp Tehranla dialoqu şərh edərkən iki tərəfin "çox yaxşı danışıqlar" apardığını bildirib. O, həmçinin Vaşinqtonun strateji əhəmiyyətli dəniz yolu ətrafındakı təhdidlərlə bağlı təzyiqləri qəbul etmək niyyətində olmadığını açıqlayıb.
Tərəflər danışıqlar prosesinin konkret detallarını açıqlamayıblar. Bəyanatlar ABŞ-İsrail müharibəsində kövrək atəşkəsin bitməsindən bir neçə gün əvvəl davam edən qeyri-müəyyənlik fonunda verilib.
Artıq səkkizinci həftəsini yaşayan silahlı münaqişə minlərlə insanın ölümünə, İsrailin Livana hücumlarına və neft qiymətlərinin kəskin şəkildə artmasına səbəb olub. Müharibədən əvvəl dünya neft tədarükünün təxminən beşdə birinin keçdiyi Hörmüz boğazının effektiv şəkildə bağlanması qlobal bazarlara əlavə təzyiq göstərir.