    • 19 aprel, 2026
    • 07:17
    ABŞ-İran danışıqları irəliləsə də, Hörmüz boğazı ətrafında gərginlik qalmaqdadır

    ABŞ və İran rəsmiləri danışıqlarda müəyyən irəliləyişlər əldə etdiklərini bildiriblər, lakin nüvə proqramı və Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət də daxil olmaqla, əsas fikir ayrılıqları hələ də həll olunmayıb.

    "Report.az"ın Reuters agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, İranın baş danışıqçısı ABŞ tərəfi ilə son məsləhətləşmələrdə irəliləyiş əldə edildiyini, lakin bir sıra fundamental məsələlərdə əhəmiyyətli boşluqların qaldığını bildirib.

    Öz növbəsində, ABŞ prezidenti Donald Tramp Tehranla dialoqu şərh edərkən iki tərəfin "çox yaxşı danışıqlar" apardığını bildirib. O, həmçinin Vaşinqtonun strateji əhəmiyyətli dəniz yolu ətrafındakı təhdidlərlə bağlı təzyiqləri qəbul etmək niyyətində olmadığını açıqlayıb.

    Tərəflər danışıqlar prosesinin konkret detallarını açıqlamayıblar. Bəyanatlar ABŞ-İsrail müharibəsində kövrək atəşkəsin bitməsindən bir neçə gün əvvəl davam edən qeyri-müəyyənlik fonunda verilib.

    Artıq səkkizinci həftəsini yaşayan silahlı münaqişə minlərlə insanın ölümünə, İsrailin Livana hücumlarına və neft qiymətlərinin kəskin şəkildə artmasına səbəb olub. Müharibədən əvvəl dünya neft tədarükünün təxminən beşdə birinin keçdiyi Hörmüz boğazının effektiv şəkildə bağlanması qlobal bazarlara əlavə təzyiq göstərir.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazı
    Переговоры США и Ирана продвинулись, но напряженность вокруг Ормузского пролива сохраняется

    Son xəbərlər

    12:06

    Birol: Bəsrə-Ceyhan neft kəməri Hörmüz boğazına alternativ ola bilər

    Region
    11:50

    Aktotı Raimkulova: Türk dünyasının qlobal gücə çevrilməsində Azərbaycanın önəmli xidmətləri var

    Mədəniyyət siyasəti
    11:42
    Foto

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    11:39

    Hindistanda elektrik stansiyasında baş verən partlayışda ölənlərin sayı 24-ə çatıb

    Digər ölkələr
    11:18

    FAKTİKİ HAVA: Bakıda və Abşeron yarımadasında külək güclənib

    Ekologiya
    11:18

    Serj Qnabrinin dünya çempionatında iştirakı ciddi zədə səbəbindən sual altına düşüb

    Futbol
    11:05

    Masallıda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    10:51

    Xersonda avtomobilə zərbə endirilib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:27

    Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasında mövsümün həlledici görüşləri baş tutacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti