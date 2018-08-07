Пентагон запретил военным пользоваться фитнес-трекерами

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Военнослужащим США, располагающимся на имеющих важное значение базах и боевых зонах повышенной опасности, будет запрещено использование фитнес-трекеров и мобильных приложений, которые могут раскрыть их местоположение, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Согласно новому приказу Пентагона, речь идет об ограничении использования фитнес-трекеров или других электронных устройств, которые связаны с приложениями для мобильных телефонов или смарт-часами и могут раскрывать информацию о GPS-навигации. Помимо этого, в документе уточняется, что подобные приложения на личных гаджетах или устройствах, выданным военнослужащим правительством, представляют "значительный риск", поэтому функции GPS и другие подобные возможности должны быть выключены.

В соответствии с новым приказом Пентагона военные руководители будут самостоятельно решать, могут ли войска под их командованием использовать функцию GPS на своих устройствах, исходя из угрозы безопасности в конкретном районе или базе.