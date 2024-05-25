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Пентагон заказал комплекты для JDAM на $7,5 млрд

Пентагон заказал комплекты для JDAM на $7,5 млрд США заказали у Boeing комплекты планирования и коррекции авиабомб JDAM стоимостью $7,49 млрд.
Другие страны
25 мая 2024 г. 05:27
Пентагон заказал комплекты для JDAM на $7,5 млрд

США заказали у Boeing комплекты планирования и коррекции авиабомб JDAM стоимостью $7,49 млрд.

Как передает Report, об этом говорится на сайте министерства обороны США.

Благодаря этим комплектам свободнопадающие бомбы превращаются в высокоточные боеприпасы с лазерной системой наведения, которые могут планировать на цель с расстояния до 75 км.

Сроки и объем поставок контрактом не ограничиваются, однако услуга будет приобретаться оборонным ведомством США по фиксированным ценам. Ожидается, что работы по заказу будут выполнены Boeing к 29 февраля 2030 года. Производиться они будут в штате Миссури.

Также сообщается о закупке США оборудования для организации и расширения тактических каналов передачи данных на сумму $29 млн.

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