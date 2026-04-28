Пентагон: У США нет защиты от гиперзвукового оружия

Вооруженные силы США в настоящее время не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет.

Как передает Report, об этом заявил помощник министра обороны США по политике в сфере космоса Марк Берковиц на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената Конгресса.

Отвечая на вопросы о разрабатываемой системе ПРО нового поколения Golden Dome ("Золотой купол"), он отметил, что существующая система носит ограниченный характер.

"Сегодня у нас есть очень ограниченная наземная одноуровневая система обороны страны, которая была специально разработана для отражения малых по масштабу внезапных атак со стороны Северной Кореи", - сказал он.

"И у нас очень ограниченные возможности по противодействию любым другим атакам с использованием баллистических ракет, а также у нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах", - добавил Берковиц.