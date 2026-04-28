    Pentaqon: ABŞ-nin hipersəsli silahlara qarşı müdafiə sistemi yoxdur

    Digər ölkələr
    • 28 aprel, 2026
    • 08:02
    Pentaqon: ABŞ-nin hipersəsli silahlara qarşı müdafiə sistemi yoxdur

    ABŞ Silahlı Qüvvələrində hazırda hipersəsli silahlara və qabaqcıl qanadlı raketlərə qarşı müdafiə sistemi yoxdur.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ müdafiə nazirinin kosmos sahəsində siyasət üzrə köməkçisi Mark Berkoviç bunu Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsinin dinləməsində bildirib.

    O, hazırlanan "Qızıl Günbəz" yeni nəsil raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı sualları cavablandırarkən mövcud sistemin məhdud olduğunu qeyd edib.

    "Bu gün Şimali Koreya tərəfindən gözlənilməz kiçik miqyaslı qəfil hücumları dəf etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış çox məhdud, yerüstü əsaslı, bir səviyyəli müdafiə sistemimiz var", - o deyib.

    "Digər ballistik raket hücumlarına qarşı durmaq üçün çox məhdud imkanlarımız var və əgər qabaqcıl qanadlı raketlərdən danışırıqsa, bu gün hipersəsli silahlara və ya qanadlı raketlərinə qarşı heç bir müdafiəmiz yoxdur", - Berkoviç əlavə edib.

    ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) Hipersəsli raket Mark Berkoviç
    Пентагон: У США нет защиты от гиперзвукового оружия

    Son xəbərlər

    08:02

    Pentaqon: ABŞ-nin hipersəsli silahlara qarşı müdafiə sistemi yoxdur

    Digər ölkələr
    07:38

    Çin "Avropada istehsal olunub" qanununa görə Aİ-ni cavab tədbiri ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    07:16

    ABŞ dövlət katibi: İranın XİN rəhbəri ilə heç vaxt danışmamışam

    Digər ölkələr
    06:52

    Xanoba kəndinə qayıdan keçmiş məcburi köçkün: Yurduma dönüşümə çox sevinirəm

    Daxili siyasət
    06:45
    Foto

    Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xanoba kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:26

    Keçmiş məcburi köçkün: Otuz beş il yurdumuzun, evimizin üzünü görmədik

    Daxili siyasət
    06:09

    Kir Starmer: İranda müharibə britaniyalıların istehlakçı vərdişlərini dəyişdirə bilər

    Digər ölkələr
    05:46

    Cənubi Sudanda təyyarə qəzası nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:17

    Marko Rubio: İran raket ehtiyatlarının yarısını saxlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti