Пентагон прокомментировал пролет иранского беспилотника над авианосцем США

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Пролет иранского беспилотниках над авианосцем США не представлял опасности, и вообще является непрофессиональным действием, заявила в пятницу представитель американских ВМС Николь Швегман, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Беспилотник не нес вооружений и не представлял опасности для операций авианосца", - отметила она в заявлении, выдержки из которого приводят американские СМИ.

При этом Швегман отметила, что "хотя данные действия не представляли опасности для корабля, их, тем не менее, следует считать ненормальными и непрофессиональными".

По ее словам, инцидент произошел 12 января. О нем ранее в пятницу сообщило иранское телевидение, по данным которого, беспилотник во время полета сделал фотографии авианосца.

На видеозаписи, показанной по телевидению, можно увидеть запуск беспилотника, а позднее кадры с якобы американским кораблем, на палубе которого стоят истребители.