Пентагон потребовал от Китая вернуть захваченный подводный беспилотник

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Американские военные официально потребовали от Китая вернуть захваченный в Южно-Китайском море подводный беспилотный аппарат, передает Report со ссылкой на РБК.

Ответ китайской стороны, заявили в Пентагоне, пока не поступил, ранее все обращения были проигнорированы.

Американские военные заявили, что китайские власти незаконно захватили беспилотный аппарат, который выполнял океанографические исследования в Южно-Китайском море и потребовали вернуть его в соответствии с международным правом.

Инцидент произошел 15 декабря к северо-западу от базы Субик-Бей (Subic Bay) на Филиппинах, когда исследовательское судно ВМС США USNS Bowditch готовилось забрать беспилотник.