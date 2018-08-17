Пентагон потратил 34 млн долларов на интерьеры самолетов Трампа

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В военном ведомстве США за год потратили более 34 млн долларов на усовершенствование интерьеров двух запасных самолетов американского президента Дональда Трампа. Как передает Report, об этом сообщает портал Defense One.

ВВС США 14 августа заключили с компанией Boeing контракт на 16 млн долларов США, который предполагает установку "улучшенных деталей интерьера" на один из президентских самолетов. В числе прочего на воздушном судне будут обновлены элементы интерьера, а также появятся новые ковры и сиденья в VIP кабине.

В пояснении к контракту Пентагон указал, что воздушные суда нуждаются во "внешнем виде, более соответствующем президентской секции VC-25A". Аббревиатура означает военную маркировку двух президентских бортов Boeing 747.